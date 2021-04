En medio de una nueva disputa legal entre Enrique Guzmán y su nieta Frida Sofía, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló que él también fue demandado por el cantante.

De acuerdo a las declaraciones de Infante, el padre de Alejandra Guzmán no sólo tomó acciones legales en contra de Frida Sofía, sino de él.

“Ayer me dijeron que el señor Enrique Guzmán ahora que fue a la Fiscalía a denunciar a su nieta, quiere callar sus acciones demandando a la niña, a Frida Sofía, pues de una vez me demandó a mí“, dijo Gustavo Adolfo para su canal de Youtube.

Al respecto, el conductor de Primera Mano afirmó que la querella atenta contra su libertad de expresión, e indicó que el intérprete tiene un serio problema de ira.

“No solo es acusado de mal tocar a su nieta, de manosearla, de quererla callar, de quererla meter a la cárcel. También de atentar contra la libertad de expresión, yo creo que el señor Enrique Guzmán tiene un serio problema de ira, de carácter”, detalló.

Para finalizar, Gustavo Adolfo Infante agradeció a Grupo Imagen, pues de acuerdo a sus palabras “le han brindado su apoyo para responder a la demanda”.

“Desconozco el delito. Pero no está padre estar demandado, pero ya el jurídico de Grupo Imagen está enterado, esto lo vamos a ver de manera institucional de parte de Imagen Televisión, pues para responder a la denuncia de Enrique Guzmán”, concluyó.

Te puede interesar:

¡Es oficial! Enrique Guzmán presenta denuncia en contra de su nieta Frida Sofía

Frida Sofía inicia acciones legales contra Enrique Guzmán por abuso sexual: “Ya basta”

La denuncia pública que desató polémica entre Enrique Guzmán y Frida Sofía

La noticia de la demanda surge a solo unas semanas de que la nieta de Enrique Guzmán saliera ante las cámaras para denunciar abuso sexual en su contra.

Esto ocurrió a través del programa “De Primera Mano”, conducido por Gustavo Adolfo Infante. Desde el momento de su transmisión, se convirtió en blanco de críticas por la polémica entrevistas.

En su momento se llegó a especular que la entrevista fue “pagada”; sin embargo, él lo negó en reiteradas ocasiones.

“No le pagué, no le dije qué decir y no sabía que me iba a encontrar al llegar ahí. Desde el minuto 10 tenía la boca seca porque las cosas iban cayendo, por la magnitud y las declaraciones…”

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen