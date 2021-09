Enrique Guzmán arremete nuevamente contra Frida Sofía: “A una clínica psiquiátrica”

Luego de algunas semanas con bajo perfil, el cantante Enrique Guzmán volvió a romper el silencio sobre el caso Frida Sofía, haciendo fuertes declaraciones sobre su nieta. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En entrevista con el programa Ventaneando, Enrique Guzmán dijo que su nieta no ha ratificado la denuncia en su contra debido a que no cuenta con las pruebas necesarias para probar lo que asegura.

“Son declaraciones que Frida no ha ratificado, son cochinas y horribles. ¿Por qué lo hizo? No lo sé, ¿duele? Sí, porque no es cierto, son mentiras. Lo que pude leer dentro de su demanda es asqueroso, esa es la palabra, hablar así de su abuelo y mamá”, dijo el intérprete de Lo sé.

Por otro lado, el ex de Silvia Pinal declaró que no desea que su nieta termine en la cárcel por las declaraciones hechas en su contra. De hecho, indicó que si fuera por él, la internaría en una clínica psiquiátrica.

“Yo no quiero meterla a la cárcel, quiero meterla a una clínica, pero ella dice que está sana. Me llamó un día a aquí a las nueve de la mañana y me dijo: ‘Voy a acabar con Alejandra y con la familia’, incluyéndome a mí”, señaló.

Además, reiteró su postura sobre no saber los motivos que llevaron a Frida Sofía a “armar” la polémica que comenzó hace varios meses:

“No sé los motivos que han movido a Frida Sofía para hacer esto, no ha ratificado, no es posible comprobar que yo la toqué porque no lo hice, no hay fotografías o antecedentes. Ella nunca vivió en mi casa, solo venía en Navidad”, finalizó Enrique Guzmán.

