¡Encuentro explosivo! Alan Tacher y Giovanni Medina discuten en pleno programa

El conductor Alan Tacher y la ex pareja de Ninel Conde, Giovanni Medina, dieron un espectáculo durante una de las transmisiones del programa Despierta América. Aquí te contamos los detalles.

Luego de que Ninel Conde dijera en una entrevista con el programa Despierta América que congeló sus óvulos, su ex Giovanni Medina arremetió conta los conductores. En especial, Alan Tacher.

Medina se enojó con el programa, y durante una entrevista con el programa Chisme No Like, se lanzó contra Tacher, llamándolo “cobarde”.

Tras dichas declaraciones, ambos mantuvieron una entrevista cara a cara, en donde el conductor cuestionó al empresario sobre sus insultos.

“Con mucho gusto le digo por qué lo llamé cobarde, porque existen periodistas serios y usted no es periodista (…), usted no sabe nada de mi vida, pero usted no es periodista y eso sí lo sabemos porque usted es una figura pública”, respondió Medina.

Tacher no se quedó callado, y ante el ataque respondió:

“Y usted no es abogado, ni fiscal, ni juez”.

Además, Tacher reveló que Medina habría amenazado a miembros del staff de dicho programa. Esto por haber comentado una nota que hablaba sobre su hijo Emmanuel y Ninel Conde.

“Le escribiste en su Instagram: ‘Ten cuidado cuando hables de mi hijo, de mi paternidad con tanta ignorancia y cobardía. Vives en un país de leyes y pobre de ti, de tu triste vida de chismosete. Cobarde, no tienes idea de la vida de mi hijo, te exijo no vuelvas a referirte a él. A la ue sigue vas a tener que gastar en abogados’ Nunca te hemos insultado a ti ni a tu hijo”, señaló molesto el conductor.

Sin dar una respuesta sobre el tema, Giovanni Medina continuó la entrevista dando a conocer más detalles se su batalla legal con Ninel Conde, quien hasta el momento no ha hecho comentarios.

