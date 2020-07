Encuentran cuerpo de Naya Rivera. Luego de que el pasado miércoles se diera a conocer la desaparición de la actriz de Glee y se dijera que todo apuntaba a que se había ahogado en el lago, se ha hecho un descubrimiento que podría ser una esperanza para los familiares de Naya.

Este lunes las autoridades californianas informaron que encontraron un cuerpo esta mañana y esperan que se trate de la actriz. Será en una conferencia de prensa que revelen el veredicto final para informar a los que han estado siguiendo el caso. Según el medio TMZ realmente se trata de Naya sin embargo las autoridades no han revelado detalles oficiales.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020