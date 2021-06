“En ‘Qué le pasa a mi familia’, Constanza me enseñó a liberarme de muchos prejuicios”: Paulina Matos

Flor de Jesús Meza Cano –El Dictamen

“Qué le pasa a mi familia”, es una telenovela que está a punto de llegar a su final, y uno de los personajes que ha enamorado a los fanáticos es Constanza Astudillo Anaya, interpretada por la actriz tapatía, Paulina Matos; quien da vida a una chica con muchas inseguridades, que siempre ha vivido bajo la sombra de sus padres.

Con apenas 29 años, la guapa y exitosa actriz Paulina Matos, en entrevista exclusiva para EL DICTAMEN, aseguró que paradójicamente su personaje de Constanza, le ha enseñado a liberarse de muchos prejuicios, inseguridades y sobre todo, a entender que la vida está hecha de momentos buenos y malos; y de todos tenemos que aprender algo positivo.

Lo importante es buscar el crecimiento personal, sin dejar de alimentar el amor propio.

“Constanza tiene un mensaje de amor propio muy fuerte y la verdad es que sin querer queriendo a la hora de yo estar creando el personaje, me enseño mucho a mí personalmente, me di cuenta de cosas que tenía que trabajar en mi persona, en mi seguridad, en el tema de liberarme de prejuicios, tanto como el personaje y fue como un proceso muy bonito y al mismo tiempo que iba creando al personaje, pues lo iba adecuando completamente a mí”, comentó.

Agregó que “algo que tengo muy claro es que todo en la vida pasa, así sea un momento bueno o malo, todo pasa y entonces eso a mí me ayuda mucho, por mi paz mental. Cuando estoy pasando por un momento complicado en mi vida, siempre pienso que ese momento va a pasar y es importante aprender y no clavarte en el sufrimiento. Hay que aprender de todo lo bueno y lo malo que nos pase y creo que Constanza si es un ejemplo de eso, porque ella sufrió mucho durante mucho tiempo, hasta que dijo hasta aquí y ya no y decide tener un cambio de su vida”.

Pese a las constantes críticas de su madre Violeta, interpretada por Gaby Platas, Constanza intenta salir adelante y decir “basta ya” a los abusos que hay sobre su persona.

Te puede interesar:

EXCLUSIVA: Nick Bolt, sin miedo a expresarse: “Quiero llegar a la cima”

EXCLUSIVA: María León regresa a ‘Hoy no me puedo levantar’ pisando fuerte: “Mucho más poderosa, luchona y real”

Paulina Matos y su búsqueda del amor propio

Sin embargo, la vida de Paulina Matos, ha sido diferente, al tener una excelente relación con su mamá.

“En mi caso no es así, tengo una mamá que es súper amorosa y siempre he tenido una buena relación con ella; pero a lo mejor la Violeta que es la mamá de Constanza, en mi vida he sido yo. Cuantas veces no me critiqué viéndome al espejo, no gustan las celulitis, las estrías, y bla bla bla o yo misma no me permito hacer cosas por miedo al rechazo. Entonces si fue como darme cuenta de eso y empatizar con el personaje desde la sinceridad de Paulina con Constanza”, comentó.

Desde entonces a muchas cuestiones personales, Paulina la actriz y la mujer, ha aprendido a decirse “párale aquí”.

Destacó que “las mujeres pueden a llegar a ser muy duras con ellas mismas; y ya lo tenemos muy normalizado, cuando ya no es algo normal”.

La actriz finalizó la entrevista señalando que ya concluida la telenovela, se tomará unas vacaciones; mientras tanto ha hecho varios castings para participar en series y películas, pero no tiene en puerta ningún proyecto en específico.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.