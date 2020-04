En plena pandemia Mark Tacher se divorcia. El actor y conductor fue expuesto por su esposa quien fue la que reveló el rompimiento entre ambos. ¡Ya estaba cansada!

Mientras para unos la pendemia por coronavirus es tiempo de conciliación y recogimiento, para el actor y su esposa son tiempos turbulentos y de separación.

Pues resulta y resalta que pese a que Mark Tacher y Cynthia Alesco parecían estar muy enamorados, hoy la también actriz confirmó que ya iniciaron el proceso de divorcio por lo civil.

Como si la noticia fuera poca, la actriz confirmó también que además ella y Mark Tacher cancelaron su boda religiosa.

De hecho fue a través de su cuenta de Instagram que Alesco decidió responder a varias preguntas de sus seguidores, entre la que se encontraba si seguía en pie su boda (por la iglesia).

“Me han preguntado mucho acerca de este tema. No, de hecho, hoy cumplo un año de casada, pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo”, contestó.