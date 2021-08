En medio del llanto, Jorge Falcón anuncia su retiro de los escenarios

No hay nada más difícil que decir adiós, y prueba de ello es el comediante “de la vieja guardia” Jorge Falcón, quien con lágrimas en los ojos anunció su retiro de los escenarios. ¡Sigue leyendo para conocer los detalles!

El emotivo momento ocurrió durante su participación en el programa de Faisy, aseguró que aunque le duele en el alma, prefiere retirarse ahora que está “invicto y sano”.

“A mí en lo personal, no me gustaría que me pasaran al escenario a trabajar con un tanque de oxígeno o con muletas. A mí, porque cada quien tiene su modo de pensar y vivir, pero yo prefiero retirarme invicto, lleno de amigos, de salud”, señaló Falcón.

Asimismo, añadió que: “¿Qué es la vida? La vida es una comedia para quien la vive y una tragedia para quien la siente, por eso hay que vivirla, disfrutarla”.

En cuanto se le cuestionó qué fue lo que menos le gustaba sobre la vida de comediante, Jorge Falcón platicó que “las giras son lo que te cansan, porque llega un momento en que no cobras por lo que haces, sino por los traslados”.

Muy conmovido por el apoyo que le han brindado sus fans a lo largo de los años, aseguró que no desaparecerá por completo, pues se mantendrá activo en redes sociales.

“Seguiré subiendo programas en YouTube, en TikTok para que la gente se acuerde que existo y que los quiero”, concluyó la estrella de Humor es… Los Comediantes.

