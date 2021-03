Hoy 25 de marzo el mundo de la música está de fiesta por el cumpleaños número 74 del excéntrico Elton John. Es uno de los músicos británicos más importantes en todo el mundo. A parte de ser una estrella ha dedicado su vida a los escenarios y también a causas importantes.

Ha tenido mayor éxito comercial de la música pop, presentando canciones como: Rocket Man, Daniel, I Guess That´s Why They Call It the Blues, siendo estas de las más icónicas entre todo su repertorio.

John demostró ser un prodigio musical ya que a los 3 años, con solo escuchar una melodía, aprendió a tocar el piano. Más grande, empezó como pianista en bares de hoteles.

En la década de 1970 fue cuando su estrella salió a la luz, impulsada por su presencia extravagante y su interpretación de piano con distintos géneros como pop y rock.

Brillando como siempre

Elton posee muchos logros en sus manos como romper récords de millones de ventas de sus álbumes y más a parte de sus sencillos. Logró estar en la lista de “Los 100 mejores artistas de la historia” por parte de la revista Rolling Stone.

Con respecto a sus premios, es ganador de Grammys y de un Oscar por la canción “Can you feel the love tonight” de la icónica película de Disney “El Rey León”.

Te puede interesar:

Elton John se une con Mattel y lanza su propia muñeca Barbie

Todas las canciones de Elton John que podrás escuchar en ‘Rocketman’

En su lista de premios podemos encontrar:

5 Grammys

5 Brits

2 premios de la Academia

2 Globos de Oro

Un Tony

Entre muchos más, este gran artista no merece menos.

El intérprete de “Rocket man” también ha destacado por ser un gran activista, defensor de los derechos de la comunidad LGBT+ y de la lucha contra el VIH.

A lo largo de su vida ha sufrido de discriminación por parte de la sociedad, siendo víctima de los prejuicios. Esto no lo dejo caer y buscó maneras para salir adelante y promover el respeto que estos temas merecen.

Sin duda sus esfuerzos humanitarios son muy valiosos y ha sido reconocido. Es una grande la música y busca mantener fuerza, mejorar el mundo poniendo un granito de arena.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.