Ellos son los participantes de MasterChef Junior 2022

Cada vez estamos más cerca del estreno de MasterChef Junior y ya tenemos más información a parte de quienes serán los jueces y la conductora.

Hay nombres que extrañaremos dentro del programa pero debemos de darle una oportunidad a estos niños y niñas que aspiran a ser todo un MasterChef.

Conoce los participantes

Esta será la tercera temporada de MasterChef Junior en la cual tendremos caras nuevas y le decimos adiós a personajes que fueron muy queridos por la audiencia como el Chef Benito y el Chef Herrera.

Aunque no se ha hecho una presentación oficial de los concursantes ya tenemos los nombres de los niños y niñas que obtuvieron el mandil y por ende su lugar dentro de la cocina más famosa de México.

Abel

Xavi

Germán

Fabio

Naty

Esaú

Leah

Ángel

Carlos

América

Sebastían

Sara

Alan

Leo

Hadassah

Sofi

Ellos son los 15 participantes de esta tercera temporada que tendrá como conductora a la Reina de los Niños la famosísima conductora Tatiana.

Los participantes serán apoyados por la influencer Bebeshita, cosa que no debemos de dejar de mencionar que no tiene muy contentos a los espectadores ya que creen que ella no tiene una imagen apta para los menores que serán parte del reality.

Como mencionamos tuvimos que decirle adiós a los Chefs que formaron parte desde un inicio del programa y ahora los jueces serán el Chef Franco Noriega, la Chef Betty Vázquez y el Chef José Ramón Castillo.

Recordemos que el Chef Adrián Herrera se unió al Chef Benito en MasterChef Latinos.

La fecha de estreno de esta nueva temporada de MasterChef Junior se tiene programada para este 25 de febrero, aplazando la fecha que originalmente se había dado que era el 18 de este mismo mes.

El público ha demostrado y expresado a través de redes sociales que no esperan con mucha ansia esta nueva temporada por todos los cambios que realizo la producción pero indiscutiblemente la gente lo verá al menos para saber cómo se desarrollara está nueva etapa.

No olvides poner tu recordatorio para ver el gran estreno de MasterChef Junior tercera temporada este 25 de febrero por la señal de Azteca UNO.