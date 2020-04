Elizabeth Álvarez presume su rostro sin maquillaje, así luce

View this post on Instagram

Buenos días inicio de semana agradecidos siempre 🙏🏻 demos Gracias por todo #yomequedoencasa #mequedoencasa disfrutando esta primavera llena de flores 💐 y escuchando a los pajaritos todas las mañanas de verdad la naturaleza es lo más hermoso 🌎Cuales son sus flores favoritas ? A mi me gusta las flores de las jacarandas en esta época son hermosas 💜 #primavera