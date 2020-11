Eleazar “N” podría estar 6 años en prisión.

Eleazar “N” fue detenido en la Ciudad de México por supuestamente haber golpeado, mordido e intentado estrangular a su novia. Pero su situación legal será definida en la siguiente audiencia en aproximadamente dos meses, tiempo en el que el actor deberá permanecer en prisión.

Su abogado, Froylán Díaz Elizalde, explicó que el histrión de 34 años permanece en el Reclusorio Norte con una prisión preventiva. Está acusado por el delito de Violencia Familiar Equiparada, debido a la relación que sostenía con la modelo peruana.

Díaz Elizalde resaltó que Eleazar está “asustado” e “intranquilo” desde que fue ingresado al centro penitenciado capitalino. A la espera de la resolución de su caso en los próximos meses. De acuerdo con Froylán Díaz Elizalde, el proceso de Eleazar podría llevarlo a pasar en la cárcel varios años, aunque pronostica que sólo permanecerá en dicho lugar seis meses.

“Por el delito es de uno a seis años, pero se te baja a la media y se puede salir bajo fianza o con amparo. En el peor de los casos podría estar hasta seis meses en el Reclusorio Norte”, afirmó.

Mencionó que los testimonios de otras ex parejas de Eleazar no podrían empeorar el caso hasta que no sean presentados. Y en caso se que se haga formalmente se debe evaluar la situación para saber si aún son válidos. Será el lunes cuando el actor se pronuncie oficialmente tras ser acusado de agredir a su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela; aunque se deberá esperar a su siguiente audiencia para saber más de su caso legal.

Jeanette Karem, Elia Ezrré, Vanessa López, otras ex parejas del histrión, han revelado los episodios violentos que vivieron al lado de Eleazar “N”.

