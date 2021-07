Eleazar Gómez reaparece ante las cámaras tras salir de la cárcel (VIDEO)

A pesar de tener algunos meses en libertad, fue apenas hace unos días que Eleazar Gómez decidió romper el silencio y conceder su primera entrevista tras obtener su libertad condicional y salir de la cárcel. ¿Cuál fue la razón? ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista para “Hoy Día”, Eleazar se mostró contento por poder regresar al mundo de la farándula a pesar de los señalamientos de los que ha sido blanco tras su liberación.

“Realmente para mí no solo es el mundo del entretenimiento ¿sabes?, es mi vida en sí, le he dedicado 30 años de mi vida a esta carrera que es hermosa. Ahora sí que es mi gran pasión en la vida y realmente hay momentos en los que uno no está pensando en esas cosas”, expresó.

Eleazar Gómez regresa a la escena musical

De hecho, el famoso de 35 años está promocionando su nuevo sencillo, motivo por el cual acudió al matutino de la cadena Telemundo y habló sobre su proceso.

Se trata de la canción “Desde Cero”, que habla sobre la alegría que causa “celebrar la oportunidad de tener todo lo que uno tiene y disfrutarlo”, señaló Eleazar Gómez ante las cámaras.

En cuanto se le cuestionó sobre las motivaciones detrás de su gran regreso a la escena musical, Gómez no dudó en decir que su familia lo ayudó a superarse.

“Siempre han sido lo más importante en mi vida, a lo mismo que también mis fans, y estoy feliz de poder estar aquí, y poder estar compartiendo con ellos“, destacó.

