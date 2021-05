La tarde de este lunes se reportó que el paradero de Vicente Fernández Jr. es todo un misterio, luego de que su novia Mariana González reveló no saber nada de él desde hace 15 días.

El paradero del cantante e hijo de la leyenda de la música mexicana Don Vicente Fernández, aún se mantiene desconocido. Las alarmas sobre su “desaparición” surgieron tras su larga inactividad en redes sociales (28 días), pues el intérprete se caracteriza por mantenerse conectado con sus seguidores.

La última publicación del “mayor de los potrillos” fue el pasado 12 de abril, y desde entonces no se ha mostrado en eventos políticos, con su familia y no ha tenido contacto con su novia Mariana González, quien se ha mostrado muy preocupada por no saber de él.

Fue la propia empresaria quien reveló que no ha tenido contacto con Vicente Fernández Jr. por casi dos semanas: “No le he escrito, sólo te puedo decir que desde hace 15 días. Pregúntenle a su familia”, dijo a los micrófonos de la revista TVyNovelas.

Asimismo, Mariana González se encargó de poner fin a los rumores que afirman ya no mantiene una relación con el intérprete de “Mujeres divinas”. Además, indicó que espera con ansias su regreso, sin especificar en dónde se encuentra.

¿En dónde está Vicente Fernández Jr.?

A pesar de que el paradero de Vicente es “desconocido” para el público, ya han surgido varias teorías sobre las causas de su salida de los reflectores. Aquí te compartimos algunas de ellas:

El programa de televisión “Chisme no Like” informó que el primogénito de Don Vicente Fernández se encuentra en un centro de rehabilitación. Este hecho explicaría su ausencia de redes sociales, y cualquier evento social.

Sin embargo, la conductora de “Sale el Sol”, Ana María Alvarado, indicó en una transmisión que el cantante huyó de México.

“Otra amistad me dijo que también tenía problemas en la Marina porque tiene alguna propiedad en Vallarta (Jalisco), y que también debe ahí los pagos de la Marina. No sé por donde va el asunto, hay versiones muy opuestas”, señaló.

