¿El Mijis apoya teorías conspirativas de Paty Navidad?

El Mijis sale en defensa de Paty Navidad y sus teorías conspirativas. Parece que el diputado morenista respalda las teorías conspirativas que Paty comparte…

Así es, Paty fue defendida por Pedro César Carrizales Becerra ‘El Mijis‘, diputado local en la LXII Legislatura del Congreso del estado de San Luis Potosí.

Compañeros de prensa de espectáculos y medios de comunicación de México, les informo a través de éste medio que no callarán mi voz, seguiré expresando mis ideas, opiniones y pensamientos, tengo derechos igual que todos ustedes y nuestra constitución mexicana me ampara y protege.

Todo comenzó cuando la actriz recurrió a su cuenta de Twitter para informar a la prensa de espectáculos y medios de comunicación en general que nadie callará su voz, puesto que “nuestra constitución mexicana me ampara y protege”.

El comentario de Patricia Navidad, quien a menudo utiliza su cuenta de Twitter para expresar sus ideas sobre el Nuevo Orden Mundial, fue defendida por el diputado de Morena, quien le dio la razón sobre que tiene todo el derecho a expresar sus ideas.

La polémica inició cuando la actriz aseguró en su cuenta que ella sale a la calle y sin “bozal”, en referencia al cubrebocas que autoridades y gobiernos han pedido usar como medida de seguridad para evitar la propagación de la covid-19.

En mi caso personal, salgo cada vez que quiero, no uso bozal, abrazo más, lavo las manos lo necesario, medito, respiro profundo, leo, escribo, aveces disfruto una copa de vino y música, no tengo miedo, no me dejo manipular, tengo fe, hago oración, siento, veo, pienso y cuestiono.

— 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 🇲🇽 Patriota!! (@ANPNL05) June 28, 2020