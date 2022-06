El Jaranero de la Iguana fue un éxito en Tik Talk

El popular restaurante Carajillo Masaryk hospedó el día 6 de junio a diferentes personalidades que se han hecho destacar en la Plataforma TikTok.

La reunión Tik Talk fue llevada a cabo con el fin de concientizar la importancia de la salud mental y la prevención del suicidio en los jóvenes, y que mejor manera de concientizar estos temas que con la presencia de las personas que cuentan con un alcance impresionante y que con sus miles de seguidores pueden transmitir un mensaje a las masas.

“El evento tenía un fin, era hablar de la ansiedad, de la depresión y de la manera en que el día de hoy lo jóvenes logran concretar un suicidio. Y bueno, se habló de cómo evitar este tipo de situaciones por ansiedad y por depresión” Comentó Francisco Barcenas, mejor conocido como el Jaranero de la Iguana.

Cada uno de los invitados fue nutrido con la información necesaria, posteriormente dieron sus puntos de vista con la finalidad intercambiar ideas para que sus respectivos contenidos sean orientados a la concientización de estos temas que día a día agobian a los jóvenes.

“Nos reunimos para crear más contenido, para hacer todavía mucho más en favor de la… ahora si hacer conciencia en favor de no al suicidio, no a la ansiedad, no a la depresión, ese fue el tema de la reunión”. Comentó el Jaranero de la Iguana, TikToker veracruzano que actualmente cuenta con más 50 mil seguidores en la plataforma.

El Tik Toker icono del Puerto de Veracruz, se lleva una experiencia llena de emociones que enaltecen su sangre jarocha al estar rodeado de personalidades que han construido una trayectoria importante para México y Latinoamérica. “Para mí fue maravilloso coincidir con ellos, son personas muy sensibles, personajes con bastante ética, con mucho, mucho criterio”.

El Jaranero de la Iguana, es ahora uno de los personajes, más emblemáticos del puerto jarocho que con sus rimas y cantos, lleva a un deleite auditivo a todo aquel que se deja llenar de la rítmica jarocha.