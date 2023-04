Andrés Valdés, ha transformado la vida financiera de muchos latinos en busca del sueño americano con HundredFx, una academia que el mismo influencer y mentor ha logrado posicionar, pero sobre todo que ha logrado la credibilidad a base de resultados.

En entrevista exclusiva con el fundador de la academia HundredFx, Andrés Valdés, nos contó acerca de sobre su proyecto de vida como motivador, coach y como logró a ser una influencia para cientos de latinos que hoy ya han sido parte de su movimiento, pues mucho de ellos han logrado aprender sobre un mercado que aun sigue siendo para muchos todo un misterio.

Andrés Valdés, es un joven colombiano de 26 años, hoy ya es fundador de su propia academia HundredFx, la cual tiene como objetivo enseñar a las personas el mercado de Forex y los beneficios y desventajas del trading. Con una exitosa carrera como trader e influencer, Valdés ha logrado consolidar una comunidad con 1600 integrantes que han obtenido grandes ingresos gracias a sus consejos y tips.

El influencer colombiano Andrés Valdés funda academia para enseñar a generar ingresos extras

¿Andrés qué te motivó para crear HundredFx?

Mi motivación principal fue ayudar a la mayor cantidad de personas que fuera posible para mejorar su calidad de vida generando ingresos extra. Yo he tenido la oportunidad de generar buenos ingresos gracias al trading, y quería compartir mi conocimiento y experiencia para ayudar a otros a hacer lo mismo, siempre he tenido un gran compromiso por ayudar a mi comunidad latina, porque aunque muchos ya tienen un trabajo estable, mi objetivo siempre ha sido que ellos puedan tener un ingreso extra, que en definitiva, no sucede por arte de magia, hay que comprender este negocio y sobre todo ponerle tiempo, estudiar y tener mucha paciencia, no es un negocio milagro.

¿Cuál es la clave para tener éxito en el trading?

La clave para tener éxito en el trading es el crecimiento personal, mental y emocional. El trading pone a prueba todas tus debilidades, es un espejo que está listo para mostrarte tus virtudes y tus defectos. No puedes ser exitoso en el trading si no te dedicas a trabajarte a nivel personal simultáneamente.

¿Qué ofrece HundredFx a las personas interesadas en el trading?

En HundredFx ofrecemos cursos online para quienes deseen incursionar en el mundo del trading y obtener grandes ingresos, los cuales se desglosan en “Señales All In, Mentoría 1 a 1 y Get Funded”. Nuestras técnicas en el trading son altamente efectivas y pueden generar altos porcentajes de ganancias, como lo ha demostrado uno de nuestros estudiantes, quien después de siete años de estudiar trading sin obtener resultados, logró generar en un mes una ganancia de 15 mil dólares después de haber culminado el entrenamiento en HundredFX.

¿Cómo utiliza las redes sociales para orientar a las personas sobre el mercado Forex?

En mi cuenta de Instagram @mr.valdes y en mi canal de YouTube @andresvaldeshundredfx3414, publico contenido en el que oriento a las personas sobre el mercado Forex. En mis vídeos, explico distintos tipos de trades que realizo, junto al análisis técnico y fundamental de cada operación que realizo. También publico información sin ningún tipo de fachada, ya que subo no solo mis ganancias, sino también vídeos de mis operaciones perdidas.

¿Cuáles son los planes a futuro para HundredFx?

Nuestro objetivo es seguir creciendo y ayudando a más personas a generar ingresos a través del trading. Estamos trabajando en nuevos cursos y herramientas para mejorar la experiencia de nuestros estudiantes y asegurarnos de que obtengan los mejores resultados posibles.

