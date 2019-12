El excéntrico y costoso regalo que Kim Kardashian le dio a su hija en Navidad

Maite Perroni y su novio Koko anunciaron su compromiso con bombo y platillo. En medio de la promoción de su nueva película la actriz dio la buena noticia y contó cómo fue el dulce momento.

La actriz contó que se comprometió con Koko Stambuk, su novio. La pedida de mano fue tan sencilla y natural como ella. Fue de lo más normal, no hubo rosas ni música romántica de fondo, solo dos personas enamoradas; sin formalidades, sino directo y al grano “como debe de ser”, condenó Maite.

“Koko nunca me dijo, ¿quieres ser mi noiva? Koko me dijo: ¿te quieres casar conmigo? en una cena un día en Miami en un lugar muy lindo. Y fue como, ¡sí, sí me quiero casar contigo!”, cuenta Maite Perroni a la periodista en una entrevista a Mara Patricia Castañeda.

Maite Perroni y Koko sí celebraron su compromiso, a su manera, dicen que el invitado más importante fue su amor. “Fue algo muy de él y mío no hubo ceremonia, no hubo registro civil, no hubo invitados, no hubo nada, fue una cosa entre él y yo, una copa de vino y una conversación real”, confesó.

Acerca del anillo dijo: “Un día llegó y me dijo, esto es un regalito, y era un anillo muy bonito y muy lindo que allí anda y ya, no hemos hecho las cosas como convencionalmente tendrían que ser”, explicó muy feliz Maite.

Con información de People en Español.