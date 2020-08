‘El Chavo del 8’: El día que actuaron para Pablo Escobar. Muchos no conocen la historia de lo que vivió este popular equipo. Fue un suceso en donde los personajes del icónico programa tuvieron que actuar para el conocido capo del narcotráfico, Pablo Escobar.

Recientemente se dio a conocer que la serie salió del aire en México y en otros países en los que se transmitía por acuerdos de Televisa. Por ello es que muchas anécdotas que vivieron juntos son tema nuevamente de conversación.

Fue en una entrevista con el actor Carlos Villagrán, quien interpretó al personaje de Quico, que contó en la cadena argentina America Tv lo sucedido en Bogotá, Colombia.

Mencionó que mientras estaban en Colombia, les ofrecieron una propuesta de trabajo bastante rara. El actor mencionó que unos hombres llegaron a su habitación donde se hospedaba, abrieron un maletín frente a él con la propuesta.

“Sacaron una chequera, me la pusieron en la mesita de centro y me dijeron: mañana es el cumpleaños de la hija del patrón, que ponga usted la cantidad, tiene hasta un millón de dólares. Se me heló todo el cuerpo, no esperaba una cosa así, se me ocurrió decirles que yo había firmado una cláusula de que iba nada más por eso”. dijo el actor.