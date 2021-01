El Capi Pérez revela todo sobre su paso por “Ventaneando”

El conductor y comediante “El Capi” Pérez no tuvo problema en sincerarse y contar todo sobre su breve estancia en el programa de espectáculos, Ventaneando.

En entrevista con Yordi Rosado, Carlos Alberto Pérez, mejor conocido como El Capi Pérez, relató los inicios de su carrera artística. Confesó que antes de hacer su gran debut en Venga la Alegría participó en programas como Deberían estar trabajando, Top Ten, El Hormiguero y Ventaneando.

Este último dejó un mar sabor de boca en el también comediante, pues lo describe como una experiencia no muy grata.

Si bien la titular del programa, Pati Chapoy, decidió darle oportunidad de reportero (por lo que segura estar muy agradecido), el conductor mencionó que no se sentía cómodo.

“La verdad es que no la pasé bien trabajando para Ventaneando, aunque les agradezco siempre que me hayan rescatado y no me dejaran regresarme a Aguascalientes. Trabaje con ellos y yo estaba trabajando a cuadro en otros programas”, reveló Pérez.

Sin embargo, luego de estar algún tiempo frente a las cámaras, la televisora decidió quitarle esa oportunidad, ya que le comentaron que no les gustaba su imagen.

Ante esto, se desanimó, pero recuerda que no dejó de pensar en nuevas ideas y se quedó como guionista de TV Azteca. Allí fue donde nació la idea del programa “La Resolana”.

“Me dio mucha frustración, después entendí que ese tiempo solamente estuve en un escritorio, en la cuerda floja entre regresarme a Aguascalientes o quedarme aquí, eso me ayudó porque en ese tiempo escribí el piloto de La Resolana”, recordó.

Actualmente, “El Capi” destaca por su participación intermitente en el programa matutino “Venga la Alegría” y ser el titular de La Resolana.

