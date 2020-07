“El Canelo” Álvarez revela aspectos de su papel como papá. El boxeador se descoció en una entrevista que le realizó Eugenio Derbez y allí contó de todo…

Eugenio Derbez no pierde oportunidad para bromear sobre su relación con su ex Victoria Ruffo , y durante la entrevista que le hizo a Saúl “Canelo” Álvarez , el actor aprovechó para hacer una broma sobre la madre de su hijo José Eduardo.

Durante su charla con “El Canelo”, Eugenio hizo referencia a las “victorias” que ha tenido el pugilista para manifestar que él con una tuvo fue más que suficiente.

“56 peleas ¿no? y 53 victorias. Yo solamente he tenido una Victoria y la verdad es que no me fue muy bien”, dijo Eugenio en tono de broma.

Pero eso no fue todo, Derbez recurrió a su cuenta de Tiktok para compartir parte del video y pedirles a sus fanáticos que le dieran like a su comentario si consideraban que se había ganado un cachetada de su famosa ex pareja.

De la misma manera, se pueden leer varios comentarios que cuestionan Eugenio por seguir enganchado con el tema de Victoria Ruffo, sobre todo porque ella ya le ha pedido que la supere.

Durante la conversación con el comediante, “El Canelo” compartió los consejos que le da a su hija, quién es su mayor rival y hasta un episodio oscuro de su carrera.

“Mi única derrota fue con Floyd Mayweather, yo no tenía la experiencia para pelear en esos escenarios todavía o con ese tipo de nivel. Para mí fue una pelea aburrida porque no fueron muchos golpes y no lo tomé tanto como un derrota, sino como un aprendizaje y me dolió mucho esa noche, me dolió mucho, pero al siguiente día pensé ‘esto no me va a quitar de ser el mejor, quiero ser el mejor’”, agregó.

Álvarez reveló que en su infancia sufrió de algunas burlas y maltratos de parte de sus compañeros de escuela, pero finalmente decidió dedicarse al box por la influencia de su hermano.