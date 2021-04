En medio del furor que ha causado la nueva temporada de “Luis Miguel, la serie” siguen saliendo a la luz detalles de la vida de El Sol que hasta el momento eran desconocidos. En esta ocasión, Jorge “El Burro” Van Rankin reveló cómo era la relación del cantante con su hija Michelle Salas.

Durante una entrevista con varios medios de comunicación, el ex conductor del programa “Hoy” fue cuestionado sobre cómo vivió la paternidad de Luis Miguel con Michelle Salas, y de paso sobre la historia de detrás de la canción Hasta que me olvides.

A las afueras de las instalaciones de Televisa, Van Rankin indicó que su postura sobre la relación entre Luismi y Michelle fue muy neutral. Esto debido a que siempre mantuvo una buena relación con la madre de la pequeña, Stephanie Salas.

“A Michelle yo la cargaba de chavita. Yo me iba con Stephanie Salas, éramos muy amigos. Me la subía -a Michelle- de caballito, tenía cuatro o cinco años. A mí me adoraba, de repente la vi crecer”, dijo Van Rankin.

Van Rankin mantenía informado al “Sol”

Asimismo, aseguró que su amistad con Stephanie no supuso un problema para “El Sol de México”, pues aprovechaba para preguntarle sobre su hija.

“Luis Miguel nunca me decía nada, me decía: ‘fuiste con Stephanie, cómo viste a la niña’, yo le contestaba ‘preciosa’. Nunca dejaba que te metieras más”, señaló El Burro.

En cuanto se le cuestionó sobre el posible paradero de la mamá de Luis Migue, Marcela Basteri, prefirió no hablar de ello asegurando que es un tema delicado.

“Ahí no puedo decir absolutamente nada, yo a la mamá de Luis Miguel la vi dos veces, pero yo no sé si la mataron o no. En caso de que la mataran quién fue. Sería irresponsable de mi parte opinar algo que yo no sé“, declaró.

“El Burro” Van Rankin habla sobre Hasta que me olvides

Además de sus declaraciones sobre Luis Miguel y Michelle Salas, Jorge “El Burro” Van Rankin contó que él estuvo presente cuando escribieron la famosísima canción Hasta que me olvides.

“La canción de Hasta que me olvides, eso nadie me lo puede contar. Nos sentamos en la escalera de Jaime Camil Garza en su casa de Acapulco, y ahí Juan Luis Guerra escribió en una servilleta la canción“, dijo El Burro Van Rankin.

