El productor Juan Osorio está más enamorado que nunca, así lo comprobó recientemente al darle una gran sorpresa a su novia Eva Daniela, quien no dudó en compartir su emoción ante el tierno gesto. ¿Cuál fue la sorpresa? Sigue leyendo para enterarte.

La tarde del pasado 8 de julio, Eva Daniela acudió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores el detalle que el productor de “¿Qué le pasa a mi familia?” le dio.

En varias historias de Instagram, la joven mostró los llamativos arreglos de flores que recibió por parte de su amado. “Te amo”, escribió Eva Daniela para luego etiquetar a Juan Osorio en los diversos clips.

El detalle del productor surge a solo unas semanas de que Osorio hiciera público su deseo de llegar al altar con la actriz.

Fue durante una entrevista con varios medios de comunicación que Osorio se mostró muy feliz junto a la joven que se incorporará a su famosa producción, “¿Qué le pasa a mi familia?”.

“Soy feliz con mi pareja, con Eva Daniela, es una mujer muy linda, estoy muy enamorado y si ahorita me preguntan si me caso con ella, me caso ahorita mismo. Eva solo hay una y yo soy Adán”, señaló.

