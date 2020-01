El actor Mauricio Mejía se compromete con su novio Enrique Guzmán

¡Mauricio Mejía se compromete! El actor mexicano recibió una hermosa propuesta de matrimonio de parte de su novio, el estilista Enrique Guzmán. Aquí te contamos todos los detalles de la propuesta.

La pareja se encontraba en unas vacaciones en las Islas Malvinas, el novio de Mauricio Mejía preparó a la orilla de la playa luces color rojo y una mesa para una romántica cena a la luz de la luna. A través de su cuenta de Instagram el intérprete compartió las imágenes con sus seguidores.

“Hoy me dijo que teníamos una cena romántica en la orilla de la playa! Me encanto la idea. El quería que me vistiera más formal, yo quería más relajado hahaha Llegamos y todo era perfecto, el lugar, la comida, nosotros y de pronto… Pidió que nos tomaran un vídeo, se arrodillo y… mi principe azul sacó (de nose donde) El Anillo. Claro que dije que sí, claro que quiero compartir mi vida contigo, Enrique eres la persona que me hace volar! Que Dios siga bendiciéndonos para toda la vida. Te amooooo con todo mi corazón!”, escribió Mejí en su Instagram.

Mauricio Mejía se compromete, mira las imágenes

El romántico detalle enamoró a los seguidores de la pareja, quienes no dejan de felicitarlos por su compromiso. En las redes sociales han compartido más imágenes en donde se les puede ver muy felices.

Mauricio Mejía ha aparecido en programas de televisión como Cuidado con el ángel, Ni contigo ni sin ti y Voltea pa’que te enamores. Por su parte Enrique Guzmán es un reconocido estilista en Miami,

Con información de El Universal.