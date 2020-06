Eiza González y Timothée Chalamet. La mexicana se convirtió en tendencia la noche de este martes luego de que unas fotografías en las que aparece de romance con el actor juvenil del momento se hicieran virales. Así es, según las redes sociales Eiza está “conquistando Hollywood”, no por su carrera ni porque se haya esforzado para conseguir sus protagónicos, sino porque está de novia con Timothée Chalamet.

Fueron los portales de gossip más importantes de Estados Unidos los encargados de compartir las fotografías, en las instantáneas se ven a ambos disfrutar del sol en Cabo San Lucas en México y se muestran muy apasionados.

El romance que nadie venía venir

Lo cierto es que nadie esperaba que estos dos coincidieran, ella de 30 años y él de 24, demuestran que la edad no es impedimento para el amor. Hasta hace unos meses el actor estaba en un romance con Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp, por su parte Eiza se le relacionaba con Luke Bracey.

Hasta el momento se desconoce desde cuando se están viendo, sin embargo no debe de ser mucho y puede que ambos solo se estén divirtiendo. Eiza por su parte no puede esperar a que se reactive la industria y poner manos a la obra otra vez. En su película Blooshot al lado de Vin Diesel se le reconoció que ha hecho el mejor papel de su carrera y si bien el largometraje no atrajo a la crítica, sí que dejó impresionados a todos con lo mucho que Eiza ha trabajo para perfeccionar su actuación.

Así Eiza González y su novio Timothée Chalamet se estrenan como el romance del verano.

