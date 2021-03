Eiza González podría ser Hawkgirl en la secuela de “Shazam!”

La actriz mexicana Eiza González sigue sumando éxitos en su carrera artística; pues ahora podría formar parte del universo de DC Cómics como una de las superhéroes de la secuela de “Shazam!”.

Luego de su destacada participación en “I Care A Lot” de Netflix, surgieron los rumores de un nuevo (y mucho más grande) proyecto para la mexicana.

De acuerdo a una publicación el blog Deuxmoi (que rara vez se equivoca), dejó saber que Eiza González es una de las actrices que está siendo considerada para dar vida a Hawkgirl.

Esta no sería la primera vez que la actriz de “Godzilla vs. Kong” lucha por un papel de la franquicia. Recordemos que Eiza también fue una de las actrices que audicionaron para el personaje de Catwoman, el cual fue otorgado a Zoë Kravitz.

Si los rumores llegan a ser ciertos, esto significaría que la mexicana podría formar parte del universo extendido de DC Comics y hasta aparecer en secuelas de Justice League.

Eiza González decidió probar suerte como actriz en Estados Unidos luego de varios años de éxito en México. En 2017, fue elegida para protagonizar la película Baby Driver, actuando junto a Ansel Elgort, Kevin Spacey y Lily James.

Desde entonces, la actriz ha obtenido papeles en cintas como: The Women of Marwen (2018), Alita: Ángel de combate (2018), I Care A Lot” (2021) y Godzilla vs. Kong (que se estrenará próximamente).

