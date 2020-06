Eiza González culpa a Televisa. La mexicana ha estado en boca de todos luego de que se reveló su relación con el también actor Timothée Chalamet, sin embargo esta atención atrajo también la curiosidad de los usuarios, quienes encontraron que Eiza González había hecho “blackface” en su pasado.

Y es que está de moda buscar los errores de los famosos de años atrás para demostrar que todos han sido racistas por lo menos una vez en su carrera. Por ello es que muchos voltearon a ver lo que Eiza hizo a sus 15 años, cuando grabó Lola érase una vez de la mano de Pedro Damián.

Ahí la actriz se pintó la cara café y se caracterizó como una persona de tex negra para representar a una cubana. Luego de que un usuario la cuestionara sobre ello y que Eiza lo bloqueara, el tema se hizo más grande hasta que obtuvieron una respuesta de la mexicana.

A través de los mensajes directos, Eiza contestó que esta escena no la había querido filmar, además culpó a la presión de sus jefes (Televisa y Pedro Damián) de haberla forzado a hacerlo.

“Fui obligada a hacerlo en el programa cuando tenía 15, en verdad no quería hacerlo pero mirando atrás debí ponerme más firme. No tenía la información de que fuera tan inapropiado porque no lidié con estas culturas de joven”, escribió.