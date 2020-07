View this post on Instagram

Apenas te ponías en pie y dabas tu primero pasos , la moda ya estaba integrada en tu vida mi princesdoll @eizagonzalez mi zapatos te volvían loca desde siempre , recuerdo pasar los fines de semana con alegría y llena de revistas internacionales Informándome de moda por mi trabajo y tu me acompañabas siempre ojeando las revistas conmigo , preguntabas todo de formas ,líneas , colores y tendencias desde tu inocente edad ,de la moda todo te atraía y me percataba de tu selecto gusto , me llamaba la atención que tu tendencia era siempre muy clara siempre con mucha clase , ponías atención en el cabello , la fotografía , elegías sabiamente a tu corta edad las mejores revistas que ver en aquel Altero interminable que siempre yo tenía en casa , creo que pasamos muchas horas juntas mirando moda ,viendo videos (en ese tiempo ) de todos los desfiles de cada temporada , horas interminables que para mi eran parte de mi trabajo diario y nunca imaginé , que se impregnaría tanta información por siempre en tu piel por siempre y para siempre , recuerdo con mucho amor esos momentos juntas vividos Gracias gracias gracias por esos momentos nunca los olvidare 😍❤️ PD YO te veo hermosa siempre hasta en pijamas y greñuda 💅será amor de madre ?? 😂