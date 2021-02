Edy Smol ataca a Juan José Origel: “No tiene valores”

El conductor de televisión y crítico de moda, Edy Smol, arremetió contra Juan José Origel tras la polémica de su vacunación en Miami a pesar de no vivir allí.

En una entrevista con el programa “Venga la Alegría”, el Gurú de la Moda reprobó la acción de Origel e incluso señaló que las personas no lo criticaron por “envidia”, sino por su falta de valores.

“Eso es ser alguien que no tiene ni valores ni sentido de lo que es la mesura y la propiedad, y si ya hiciste algo malo, y sabes que lo hiciste, ¿por qué lo posteas?, ¿por qué lo alardeas?”, comenzó diciendo Edy Smol.

Ya vacunado!! Gracias #usa que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!! 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/W8o5pMeW4X — Juan José Origel (@Pepillo_Origel) January 24, 2021

Asimismo, el conductor de “Cuídate de la Cámara” cuestionó la falta de humildad del periodista tras su comentario “criticando” al sistema de vacunación mexicano.

“¿Por qué encima sobajas y escupes a tu país?¿Dónde quedó tu humildad, tu sentido de hermandad?”, dijo.

En cuanto a las declaraciones de Origel en las que califica a las críticas como “envidia”, el conductor de televisión indicó que las personas no señalaron a Pepillo Origel por eso, sino porque sus acciones no fueron adecuadas.

Conductor de televisión y crítico de la moda, Edy Smol.

“Sale en una entrevista a decir: ‘Es porque me tienen envidia. Es porque desean ser como yo’, a ver, ¿Quién te va a tener envidia de que seas un ser humano que vas y te saltas las reglas?, ¿de que le quitaste la oportunidad a otra persona de vacunarse que sí tenía derechos, que sí paga impuestos en ese país? Porque encima no pagaste por la vacuna Juan José, te la regalaron. Tú no la pagaste”, señaló.

Edy Smol no es el primer famoso que critica las acciones de Origel, pues hace unos días la periodista Flor Rubio calificó a Juan José como egoísta.

Te puede interesar:

Pepillo Origel se vacuna contra Covid-19 en Miami

Prensa global condena a Pepillo Origel tras vacunación contra Covid-19

“No es que le dé envidia absolutamente a nadie, es que todos los países tienen protocolos de vacunación y hay que esperar nuestro turno. Aquí la gente está enojada porque él transgredió todas esas reglas, y obviamente la imagen de un mexicano abusivo es la que está rodeando en todo el mundo”, señaló Flor.

Además, medios con mucho prestigio, como Fox News, Daily Mail o el New York Post ya han hecho publicaciones que señalan al conductor mexicano.

Hasta el momento Pepillo no ha emitido declaraciones ni ha respondido a los comentarios de Smol.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.