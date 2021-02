Eduardo Yáñez sale de “Si nos dejan” por problemas de salud

El actor Eduardo Yáñez decidió poner fin a los rumores, y aclaró la razón de su inesperada salida de la nueva telenovela, “Si Nos Dejan”.

A través de su cuenta de Instagram, el actor de 60 años compartió un video explicando los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. Con el clip calló varios de los rumores que afirmaban que tenía problemas de espalda.

“Sí dejó la telenovela ‘Si nos dejan’ por razones de salud, quería aclarar esto porque sé que hay muchos medios que prontamente se dedican a sacar sus propias versiones y pues nada es verdad hasta que yo lo diga de mi propia boca”, dijo Yáñez.

Aunque en efecto, el motivo principal de su retiro es un problema de salud, el actor reveló que en realidad tiene afectaciones en un riñón, por lo que deberá someterse a una nueva cirugía.

Eduardo Yáñez y sus problemas de salud

“Hace un par de semanas, antes de empezar los ensayos yo me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter ahí dentro, el cual me tenía que aguantar los siete meses de grabación, pero la verdad es que no he podido, los dolores son muy fuertes, la molestia es muy grande y creo que iba a dejar yo esta novela a la mitad”, dijo.

La telenovela “Si nos dejan” es el refrito de la exitosa producción “Mirada de Mujer”, y en esta, Yáñez habría interpretado uno de los personajes protagónicos.

Eduardo Yáñez confesó que la próxima semana entrará a cirugía; también aprovechó para agradecer a sus seguidores de Instagram por sus palabras de apoyo y a Televisa por otorgarle oportunidades laborales.

“Prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto, en términos de salud. La próxima semana entro a cirugía para que ya se resuelva esto y esperando que pronto esté recuperado y sano para poder hacer el siguiente trabajo que pudiera surgir”, dijo.

