El galán de telenovelas, Eduardo Yáñez, decidió poner fin a los rumores que comenzaron a circular esta mañana en los que se aseguraba que fue diagnosticado con cáncer de pulmón.

A través de su cuenta de Instagram, el actor agradeció a todos aquellos que mostraron su preocupación tras la difusión de la noticia; aquella que calificó como falsa.

“Una vez más con las barbaridades de esta revista cochina que siempre se dedica a generar este tipo de noticias negativas sobre nosotros“, comenzó el protagonista de Fuego en la Sangre.

Por el contrario, Yáñez aseguró encontrarse muy bien de salud luego de haberse sometido a una operación de riñón el pasado febrero.

“Yo me encuentro muy bien, eso del riñón ya es historia del pasado. Una vez más salí de la operación, agradezco a mis doctores y también a todo el público que se está preocupando por mi”, agregó Yáñez.

Te puede interesar:

Eduardo Yáñez sale de “Si nos dejan” por problemas de salud

Recordemos que a mediados de febrero del presente año, Eduardo Yáñez recurrió a sus redes sociales para informar a sus seguidores sobre su salida obligada de la telenovela “Si nos dejan”.

Dicha salida surgió debido a algunos problemas de salud que la estrella de “Amores Verdaderos” presentó desde meses atrás.

“Antes de empezar los ensayos yo me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter ahí dentro, el cual me tenía que aguantar los siete meses de grabación, pero la verdad es que no he podido, los dolores son muy fuertes, la molestia es muy grande y creo que iba a dejar yo esta novela a la mitad”, señaló Eduardo en ese momento.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.