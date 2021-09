Así fue el día que Eduardo Yáñez confrontó a Martha Figueroa por hablar “mal” de él

Tremendo momento incómodo protagonizaron Eduardo Yáñez y Martha Figueroa luego de que el galán de telenovelas confrontara a la periodista por haber hablado de él y calificar su actitud como “déspota”. ¿Qué respondió la comunicadora? Aquí te lo contamos.

Todo ocurrió durante la participación del actor en el programa Con Permiso, donde Figueroa conduce al lado de Pepillo Origel. Allí, la confrontó y le cuestionó por qué le cae mal, a lo que ella respondió que no tiene nada en contra de él.

“Cuéntame una cosa, ¿por qué te caigo mal?”, le preguntó Eduardo Yáñez, a lo que Figueroa le respondió visiblemente relajada: “Tú me caes muy bien, no me caes nada mal”.

No conforme con la respuesta que obtuvo, el protagonista de Fuego en la Sangre le recordó lo dicho sobre él en una emisión del programa:

“¿Neta? Es que un día en un programa vi que comentaste que yo siempre andaba de mal humor y, en una noche que te volví a ver, te dije, pero no en plan de reclamo: ¿Por qué dices que yo siempre estoy de mal humor si no me conoces?“, expresó el famoso.

Sin embargo, la comunicadora se apresuró a explicar lo que dijo meses atrás. Como resultado, el famoso le dio la razón a Martha Figueroa y agradeció que pudieron aclarar la situación.

