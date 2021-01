Eduardo Yáñez vuelve a hacer de las suyas y explota contra un reportero en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fuentes aseguran que la causa de su reacción fue una pregunta acerca de un rumor en torno a una telenovela de Televisa.

El momento fue captado por las cámaras de “Venga la Alegría”, en donde labora Gabriel Cuevas, quien supuestamente habría desatado la ira del actor.

Eduardo Yáñez arremete contra reportero de “Venga la Alegría”

Fuentes aseguran que Cuevas cuestionó a Eduardo Yáñez sobre si él había tenido algo que ver con la salida José Pablo Minor de “Si nos dejan”, la nueva telenovela de Televisa. Ante la pregunta, el actor respondió con molestia:

“¿Yo corrí a quién, brother? No, no mames. ¿Yo tengo el poder de correr o contratar gente, yo soy la empresa o qué les pasa? Kaffie, ¿qué te pasa, necesitas que te metan el p*to o qué te pasa conmigo? Yo no tengo que desmentir nada, no me metan a mí en esas preguntas, la neta no me metan en sus chismes”, respondió Yáñez.

¿Eduardo Yáñez agredió nuevamente a un reportero? 😱

¡Este lunes todos los detalles en #VLA! 📺 Información de @gabo_cuevas pic.twitter.com/MHWeZLasIi — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 18, 2021

“Haz tu p*nche micrófono para allá, tienes que guardar la distancia. Aleja tu micrófono, te lo digo de verdad, ¿en qué p*nche ignorancia tuya no entiendes que hay que guardar la distancia?”, continuó el actor.

A pesar de que Yáñez no se ha pronunciado al respecto, el reportero Gabriel Cuevas tuvo la oportunidad de contar qué fue lo que sucedió luego de que se apagaran las cámaras.

Cuevas aseguró que la representante del actor le quitó su micrófono y que la petición de “sana distancia” era una excusa de Eduardo para no responder sus preguntas.

Esta no es la primera vez que el actor de “Fuego en la sangre” tiene un altercado con la prensa. Recordemos que en 2017, Yáñez le dio una cachetada al periodista Paco Fuentes, del programa El Gordo y la Flaca, durante una alfombra roja de un evento en Los Ángeles.

