Eduardo Videgaray y Sofía Rivera dan positivo a Covid-19

El conductor Eduardo Videgaray y su esposa Sofía Rivera, se suman a la lista de famosos que contrajeron Covid-19.

A través de sus historias de Instagram, la también conductora ofreció un comunicado que confirmaba la noticia de su contagio. En el mensaje reveló que debido un viaje de asuntos familiares, la pareja se ha realizado pruebas Covid constantemente.

“Regresamos de viaje porque tenemos familia que está hospitalizada por un problema gastrointestinal. Hemos estado haciéndonos pruebas de covid cada 3 días para checar que estemos sanos y no poner en riesgo a nadie. Fuimos a una prueba el martes pasado, regresando del viaje, y salimos negativo. Nos hicimos otra el domingo y en la segunda prueba todos negativos, excepto Eduardo: positivo”, detalla la conductora de 28 años.

Por esta razón, la pareja se encuentra bajo periodo de cuarenta. Sofía reitera que ella y su esposo Eduardo Videgaray, se mantendrán aislados hasta que sea pertinente realizar una segunda prueba y descartar el virus.

¡Feliz Navidad de nuestra familia a la suya! @EVIDEGARAY https://t.co/bGz58ZoetV pic.twitter.com/Ge7sq9TKsE — Sofia Rivera Torres de Videgaray (@SofiaRiveraT) December 25, 2020

“Estamos confundidos, estresados y decepcionados, no sabemos qué onda, ya no sabemos qué creer y en qué confiar. No tenemos ningún síntoma, nos sentimos perfectamente. Vamos a estar aislados de aquí al viernes y nos haremos una prueba en el Hospital Ángeles”.

Por el mismo medio, Sofía Rivera informó que ni ella ni Eduardo Videgaray presentan síntomas de ningún tipo. A la par, agradece el apoyo y los buenos deseos de sus seguidores.

En plena pandemia, Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres hicieron su boda (FOTOS) https://t.co/UUMtGiDMl1 pic.twitter.com/uiB1pazPFP — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 3, 2020

La pareja contrajo nupcias el pasado noviembre del 2020 en una ceremonia privada debido a la pandemia por coronavirus.

