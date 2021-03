El actor Eduardo Santamarina se sinceró como nunca, y reveló detalles sobre el problema que vivió con el alcoholismo hace algunos años… ¿cómo lo vivió su familia? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Aquí te lo contamos.

En entrevista con Yordi Rosado, el veracruzano indicó que su gusto por la bebida comenzó desde temprana edad, sin embargo, esta se fue agravando con el paso del tiempo, llevándolo a una adicción.

“El alcoholismo es progresivo, y es mortal. Definitivamente llegó una época crítica, afectas todas las áreas de tu vida, tu familia, tu chamba, tus amigos, menos a tus cómplices, que también les ponía en la madre”, señaló.

Si bien el alcohol era parte fundamental de su vida, aseguró que cuando se encontraba bajo sus influencias, no era agresivo. Por el contrario, era “muy besucón”.

“Gracias a Dios nunca fui agresivo. Me gustaba esta cosa de tomar pero al contrario, era muy besucón, abrazaba a todo el mundo, es más si yo veía a alguien que se ponía violento, lo sacaba del lugar”, agregó.

Eduardo Santamarina tuvo que tocar fondo para buscar ayuda

Eduardo Santamarina también relató que en una ocasión llegó tomado al set de una de las novelas en las que trabajaba en ese entonces. Por esta razón, tuvieron que parar sus escenas.

“Cuando empecé a trabajar como actor ya aquí en Televisa, el alcoholismo afectó mis llamados. En una novela llegué borracho, y empecé a grabar, según yo no se me notaba, cortan y me dicen ‘Eduardo se te nota, ¿puedes o no?‘.”

Como resultado, el actor pensó que se quedaría sin trabajo. Su sorpresa sería que la productora del proyecto, Lucero Suárez lo ayudó.

“Yo pensé ‘ya valí madres, me van a correr’. No fue así, terminé la novela, ella habló conmigo y me dijo ‘cualquier cosa que necesites, aquí estoy contigo. Cuentas conmigo las 24 horas'”, comentó Santamarina.

Eduardo Santamarina terminó su relato asegurando que no fue hasta que tocó fondo cuando decidió alejarse del alcohol y buscar ayuda.

“Me daba vergüenza verme a mi mismo, me daba miedo, había mucho dolor, era terrible. Yo veía la cara de dolor de mi madre, decía ‘no quiero esto para mí y no quiero esto para ella'”, finalizó.

