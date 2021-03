Eduardo Santamarina rompe el silencio sobre su “agitada” vida amorosa

Luego de varios años manteniéndose con bajo perfil sobre su vida amorosa, el veracruzano Eduardo Santamarina rompió el silencio y contó algunas experiencias de sus antiguas relaciones.

La reflexión sobre sus vivencias amorosas se dio durante una entrevista con el programa Suelta la Sopa; derivada de una pregunta en la que se le cuestionó sobre cómo le hace para mantener viva su relación con Mayrín Villanueva.

“Todos los que estamos viviendo una relación de amor y de respeto sabemos que pues obviamente todo permea. Y eso es lo maravilloso del momento que estoy viviendo ahora como ser humano y como artista”, indicó Santamarina.

El actor se dio el tiempo de hablar sobre su relación con Itatí Cantoral, que terminó con un divorcio envuelto en polémica por rumores de infidelidad con Susana González. Sobre el proceso de divorcio, dijo:

“Hay que sacar fuerza de tu pasado. No soy perfecto, por supuesto que he cometido muchos errores de los cuales he aprendido mucho“.

Eduardo Santamarina habla sobre su tórrido romance con Susana González

Además, habló un poco sobre su tórrido romance con Susana González, y aunque hubo mucho amor, sus planes de vida no coincidieron y tomaron caminos separados.

“Yo con Susana estuve tres años, no fue un noviazgo de novela. No se dio, entonces bueno, pues si no se dio no pasa nada. Ella hizo su vida y yo estoy haciendo la mía”.

Tras su relato, Eduardo Santamarina afirmó que se encuentra mejor que nunca con su actual pareja, Mayrín Villanueva, a quien conoció en la telenovela “Yo amo a Juan Querendón” y con quien comparte 2 hijos.

El actor confesó que su relación con Mayrín es lo que siempre buscó, sobre todo en el tema familiar, pues ambos se brindan una estabilidad que nunca había tenido.

“Como padres nos sentimos muy orgullosos de los hijos que tenemos, porque también ha sido un trabajo de ellos. Y también gracias a ellos es que hoy por hoy estamos donde estamos y tenemos la familia que tenemos“.

