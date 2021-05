Luego de la conmoción que causó la noticia de su hospitalización, Eduardo Manzano, “El Polivoz”, reapareció ante las cámaras de un conocido programa para dar actualizaciones sobre su estado de salud.

En la última transmisión del programa “Sale el Sol”, el comediante de 82 años tuvo una breve aparición mientras los conductores del programa cuestionaban a su esposa sobre su estado de salud.

“Un saludo para Sale el Sol, besos, besos. Los quiero mucho, gracias“, dijo Eduardo Manzano a las cámaras del programa conducido por Luz María Zetina, Carlos Arenas y Talina Fernández.

Sobre el estado actual del actor, indicó que ya se encuentra mucho mejor y si continúa evolucionando de esta manera, será dado de alta el fin de semana.

“Va estar siete días con antibiótico a través de suero intravenoso, va a ser el antibiótico para que surta mejor efecto“, aseguró.

Asimismo, aprovechó el espacio para desmentir los rumores sobre un posible contagio por coronavirus.

“Alguien me habló y me dijo: ‘Oye, ¿que está en terapia intensiva por COVID?’ No, hombre. ¿COVID? Llevamos encerrados a cal y piedra todo el año pasado, todo este año y ya nada más fuimos a vacunarnos”, detalló.

La intervención de Susana Parra, esposa del comediante, ocurrió durante la sección “Pájaros en el alambre”, en donde narró lo que ocurrió momentos antes de que Manzano fuera trasladado al hospital.

“Se tomó sus pastillas para la presión y las del colesterol y se acuesta. Cuando al rato le hablo y le digo: ‘Vamos a lavarnos los dientes, no te vayas a quedar dormido’ y ahí fue donde ya no se pudo levantar, no tenía fuerzas en sus piernas”, señaló.

“Su cuerpo se empezó a poner flácido, así sin tono muscular, no tenía fuerzas, y como con temperatura y sudoración“, agregó Susana.

