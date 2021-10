Ed Sheeran revela que tiene COVID

En una publicación de Instagram el domingo 24 de octubre, el cantante y compositor Ed Sheeran dijo que se aislará después de dar positivo para la Covid-19.

Sheeran ya está totalmente vacunado, y se encuentra bien, pese a su diagnóstico.

A pesar de las precauciones, el cantante prometió que continuará dando entrevistas y actuaciones planificadas desde casa, como parte del lanzamiento de su nuevo álbum, titulado “=”, que se lanzará el viernes 29.

“Disculpas a todos los que he defraudado, estén seguros todos”, escribió en su publicación.

Sheeran actuó en Londres la semana pasada como parte de los premios inaugurales del Earthshot Prize, organizados por el duque y la duquesa de Cambridge.

En su publicación, Sheeran dijo: “Hola chicos, una nota rápida para decirles que, lamentablemente, he dado positivo en la prueba de Covid, así que ahora me estoy aislando y siguiendo las pautas del gobierno. Significa que ahora no puedo seguir adelante con ningún compromiso en persona, por lo que haré tantas de mis entrevistas / presentaciones planificadas como pueda desde mi casa”, explicó.