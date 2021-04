El famoso cantante Ed Sheeran se encuentra en el ojo del huracán; esto luego de que se anunciara que podría ser demandado por millones de dólares por “plagio” a Marvin Gaye.

La noticia surgió luego de que un juez estadounidense rechazó el intento de Sheeran de desestimar una de las tres demandas que lo acusan de haber copiado su éxito de 2014, “Thinking Out Loud”, del clásico de 1973 de Marvin Gaye, “Let’s Get It On”.

A través de un comunicado, el juez de distrito, Ronnie Abrams, señaló que el registro “permite al tribunal inferir razonablemente que el demandante tiene la propiedad de los derechos de autor en 2020”. Como consecuencia, los afectados pueden proseguir con la demanda.

Por esta razón, Structured Asset Sales LLC estaría en su derecho de demandar a Sheeran y Sony Music Publishing por su registro de derechos de autor.

De acuerdo a varias fuentes, Structured Asset Sales estaría demandando a Ed Sheeran por 100 millones de dólares por daños y perjuicios.

Además de la demanda actual, los herederos de Townsend también han tomado acción legal contra Sheeran por otro tema. Sin embargo, aún no hay avances sobre la fecha para el juicio.

Recordemos que esta canción se convirtió en uno de los temas más reconocidos del cantante, ayudándolo a alcanzar la popularidad que hoy en día tiene.

“Thinking Out Loud” alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100 en febrero de 2015, mientras que “Let’s Get It On” fue número 1 en septiembre de 1973.

