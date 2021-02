Dulce María presume su figura pocos meses después de dar a luz

La actriz Dulce María sorprendió a sus millones de seguidores con una fotografía de su figura dos meses después de haber dado a luz.

La nueva madre compartió a través de sus redes sociales su portada en la revista Cosmopolitan edición Eslovenia, revelando su espectacular figura tras el nacimiento de su hija María Paula.

“Somos portada en Cosmopolitan Eslovenia. ¡Gracias!”, escribió Dulce María junto a la fotografía de portada. En ella, la intérprete posó con un elegante body color negro a juego con un saco.

La fotografía, que hasta el momento ha logrado recaudar más de 90 mil “me gusta”, demuestra que la actriz está en su mejor momento.

Varios de sus seguidores y personalidades como Geraldine Bazán, comentaron la fotografía, alagando a la actriz por su radiante apariencia.

“Me llenas de orgullo! Te lo mereces el mundo! ❤️😍”, “Estás divina, felicidades por tu bebé” y “Que bonitoooo, benciones”, son algunos de los mensajes que recibió la ex integrante de RBD.

A lo largo de su embarazo, Dulce María compartió varias imágenes que dejaron muy claro que su bebé ha sido su mejor logro y que los cambios por los que pasó su cuerpo fueron más que aceptados.

Dulce María presume pancita de embarazo

Ariadne Díaz se contagió de Covid-19 por segunda ocasión

Por medio de sus redes sociales, la actriz continúa compartiendo el crecimiento de su hija, así como su orgullo por se mamá: “Mi mayor proyecto… cuando sonríes toda la vida se me ilumina y me llenas de esperanza. Tu vida no tiene precio y el que estemos aquí sanas y salvas no lo cambiaría por nada. Gracias a Dios por tu vida mi lucesita”, escribió Dulce María hace unos días junto a un video de María Paula.

