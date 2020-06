Dulce María cambia su dieta por salud de su bebé. La cantante hace unos días reveló que se encuentra embarazada de su primer hijo.

Según la también actriz dice que ha comenzado a consumir proteínas como pollo y carne que no era asidua a comerlos, pero lo hace para que su bebé nazca sanamente.

Otra de las famosas que se encuentra muy feliz es Dulce María debido a que se encuentra embarazada de su primer bebé.

Así lo anunció en su cuenta de Instagram donde compartió una foto donde aparece ella junto a su esposo y una prueba de embarazo donde confirmaban la noticia de la llegada de su bebé.

Por lo que ha comenzado a compartir con sus seguidores cómo ha ido evolucionando su embarazo, Dulce María reveló que una vez que hizo público su embarazo ya no le cierran los pantalones.

También ha mencionado que ya comienza con los primeros antojos, después de que los primeros días todo le daba asco:

Sin embargo explicó que los antojos le suelen dar por las noches, pero trata de contenerlos por su salud:

Sin embargo la actriz de 34 años de edad explicó que ha tenido varios cambios en cuestión de su alimentación por unos que antes no le gustaban y que ahora sí:

“Les contaré unas curiosidades: extrañamente uno de los cambios es que no se me antoja para nada el café ( ¡que saben que lo amo!) y cuando mucho me tomo unos traguitos y ya; al principio no se me antojaba el chocolate pero ahora ya bastante. Normalmente casi no como carne ni pollo, he tenido que comer un poco de eso por el bebé porque tiene proteínas importantes, pero no me encanta”, informó.