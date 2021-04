Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, sorprendió a muchos luego de revelar algo que asegura no debió hacerle a Jennifer López. ¡Sigue leyendo para los detalles!

Durante su última visita a “Hoy Día”, Don Francisco confesó que el incidente ocurrió en una de las transmisiones de su programa “Sábado Gigante”, y desde ese entonces se arrepiente.

El presentador relató que una de las peores entrevistas que ha hecho a lo largo de su carrera fue a la puertorriqueña. Frente a Nicole Suárez, Arantxa Loizaga y Adamari López, Don Francisco indicó que no la trató como se merecía porque no hablaba bien español.

“La entrevisté en ‘Sábado Gigante’, y me arrepiento siempre porque no me comporté bien con ella, porque no hablaba casi nada de español, ahora habla bastante español, y yo no tuve paciencia, no me comporté como debía, y de eso siempre me arrepentí porque no tenía por qué hacerlo”, dijo Don Francisco.

De acuerdo a sus declaraciones, López asistió a su programa para ser presentada por la familia Quintanilla como la actriz que interpretaría a “Selena” en la película.

Debido al “mal trato”, La Diva del Bronx no regresó a Sábado Gigante ni ha sido entrevistada nuevamente por Don Francisco: “Ella no quería volver, ni verme en pintura”, explicó el presentador de 80 años.

Checa el video de la entrevista a Jennifer López aquí:

