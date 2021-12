Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Shuma Gorath, Wanda y más en su EMOCIONANTE primer trailer

El exitoso Universo Cinematográfico de Marvel se expande y ahora presenta el primer avance de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, esperada película que ya anuncia su lanzamiento a través de un video donde expone imágenes de cómo se desarrolla la historia.

El argumento del famoso cirujano se difunde con escenas previas justo después de que ‘Spider-Man: No Way Home’ se estrenó en cines como una de las cintas más esperadas del año, sin embargo, de acuerdo con las tomas y la trama de la nueva obra, la puerta al multiverso que abrió el superhéroe arácnido es sólo inicio de la siguiente fase.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

La segunda película que encabeza el actor Benedict Cumberbatch en el papel de Doctor Strange retrata las consecuencias que dejó Peter Parker en la última batalla, pues según la declaración que el Hechicero Supremo externa en el metraje, “El Multiverso es un concepto sobre el que sabemos espantosamente poco”.

Debido a lo anterior, Strange acude con Wanda a fin de solicitarle su apoyo tras superar la fuerte amenaza que ésta provocó en WestView.

Asimismo, el audiovisual exhibe la introducción de Shuma Gorath y América Chávez al desenlace que también incluye el retorno de Barón Mordo, esto al tiempo en que aparecen otros personajes que se añaden como elementos de gran importancia en el filme.

Por otro lado, las escenas de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ muestran el lado oscuro del superhéroe que al parecer se convertirá en el villano responsable del caos siguiente. “Las cosas se salieron de control”, afirma la última línea del trailer donde Strange, confundido, permanece de frente a otra siniestra versión suya.

Estreno en cines

Finalmente, el avance de la película de Marvel remata el video con datos de que su estreno en pantalla grande se llevará a cabo el 5 de mayo de 2022.