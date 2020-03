¿Divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann? Él responde

Divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Recientemente se especuló sobre una posible separación entre el actor y Aislinn Derbez, sin embargo Mauricio Ochmann decidió dar una contundente respuesta al respecto.

La pareja ha sido la favorita de las redes sociales, desde antes de que se casaran ya conformaban un hermoso romance el cual solo se fortaleció con la llegada de la pequeña Kailani. La bebé ha sido la adoración para sus fans y en ellos ven al matrimonio ejemplar.

Sin embargo su felicidad se comenzó a tambalear luego de que comenzaran a circular rumores de separación. Afortunadamente el actor aclaró en entrevista todo rumor y especulación.

Divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

Las especulaciones comenzaron luego de que ambos habían pasado mucho tiempo sin compartir videos o fotografías juntos, algo que hacen frecuentemente en las redes sociales. De inmediato especularon que podrían estar pasando un crisis matrimonial.

Lo que más despertó las alarmas fue que el pasado 14 de febrero no se felicitaron en sus redes sociales y parecía que Mauricio no estaba viviendo al lado de su esposa. Mauricio en la entrevista que dio al medio Quién dijo que no había escuchado los rumores pues están muy ocupado celebrando el cumpleaños de su hija Kailani,

Esta no es la primera vez que se habla del divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, la pareja confesó que había asistido a terapia matrimonial luego de vivir una crisis que los obligó a replantear su vida como pareja.

Así que afortunadamente la separación entre Aislinn y Mauricio es falsa, por lo que los fans pueden estar tranquilos.

