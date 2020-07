Disney retrasa el estreno de Mulán. La pandemia por coronavirus parece que no dejará de dar guerra a las grandes compañías, luego de que por fin la compañía del ratón estrenaría en China su más esperada película, Mulán, ahora ha decidido nuevamente retrasarla, así como a otras grandes producciones que tenía en puerta.

Este jueves Walt Disney Co. decidió posponer indefinidamente el estreno de la heroína asiática, si bien ahora tienen previsto que llegue para el 21 de agosto, las esperanzas no son tan fuertes como hace unos meses. Y es que debido a nuevos casos del virus China ha tenido que cerrar nuevamente los cines y Disney no quiere un estreno tibio de su ambiciosa producción.

Lo cierto es que todos los estrenos del verano se han visto perjudicados y por lo pronto no habrá algo que los salve. Por otro lado algunas producciones que tenía en puerta Disney también fueron retrasadas.

Disney y sus estrenos

Las películas de las sagas Avatar y Star Wars que tenían que iniciar su producción para el próximo año se han tenido que retrasar, la primera se estrenará en cines hasta diciembre de 2022 y la segunda para finales del 2023.

Ambas películas debían llegar un año antes a los cines, sin embargo el año se ha dado totalmente por perdido debido a que el coronavirus interrumpió la producción de ambas. Y claro que todo esto se retomará con la debidas medidas de protección que el covid-19 dejó en el mundo.

Así Disney retrasa el estreno de Mulán y otras grandes producciones.

