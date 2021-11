Disney Plus Day: Cuándo es y todo lo que podríamos ver en la celebración anual de la plataforma

Disney Plus Day será el evento más espectacular de la plataforma de streaming durante este año, mostrando contenido exclusivo y sorpresas asombrosas a sus suscriptores, Disney Plus ha preparado un evento épico para enseñar todas las sorpresas que han estado guardando por meses.

No dejes pasar la oportunidad de disfrutar a tus personajes favoritos en las distintas producciones de Disney Plus.

Todo lo que debes saber del evento Disney Plus Day

Existirán distintos contenido exclusivos que podrán ver todos los suscriptores a partir de las 8:00 am hora Centro de México, además el contenido de Pixar será lanzando a las 10:00 am y el de Marvel será lanzando a las 10:45 am para que no te pierdas ninguno de los detalles que estas franquicias han estado guardando para este increíble momento con todos los suscriptores de Disney Plus.

Recuerda que también podrás descubrir algunas sorpresas de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y Nat Geo en las diferentes redes sociales de Disney Plus como Twitter, Facebook e Instagram, así serás testigo de los momentos más esperados dentro de las historias más entrañables de la compañía.

Otra de las sorpresas más asombrosas que tiene Disney Plus para sus nuevos suscriptores en esta semana de celebración desde hoy 8 de noviembre hasta el 14 de noviembre será que su primer mes de suscripción solo costará $29 MXN, posteriormente tendrán que pagar la tarifa normal de $159 MXN.

Por si fuera poco si eres uno de los suscriptores afortunados en ir a los parques de Disney el día 12 de noviembre podrás recibir sorpresas exclusivas.

¿Cuándo es el evento Disney Plus Day?

Será este próximo viernes 12 de noviembre cuando todos los fanáticos de Disney, Star Wars, Marvel y más podrán disfrutar de las increíbles noticias que el sitio de streaming tiene preparadas, por lo que será uno de los días más importantes para aquellos fanáticos que llevan esperando varios meses, incluso años al estreno de las próximas grandes series y películas de la más reciente plataforma de Disney, además con la adquisición de diferentes franquicias a la empresa es posible que descubramos varios estrenos que parecían casi imposibles de ver dentro del mundo mágico de Disney.