Tal parece que además de la actuación, Will Smith desea perseguir un cargo político, así lo dio a conocer recientemente durante una entrevista, ¿lo logrará?

En el podcast Pod Save America, conducido por Jon Favreau, Jon Lovett, Dan Pfeiffer y Tommy Vietor, el actor compartió su deseo de llegar a la Casa Blanca.

“Podría decirse que sí me interesa, pero por ahora dejaré que esa oficina se limpie un poco. Luego lo consideraré en algún momento”, afirmó el intérprete del “Príncipe del Rap”.

En cuanto se le cuestionó cuáles serían algunas de las temáticas que le gustaría atacar, Will Smith aseguró que se enfocaría en apoyar a su comunidad afroamericana.

“Mi intención es apoyar a su comunidad contra el racismo sistémico, además de ‘fomentar el entendimiento entre las personas, y la armonía social'”, informó.

Asimismo, recalcó que una de las claves para eliminar las barreras del racismo, es la educación. Por ello, este es uno de los rubros a los que se le debe prestar más atención.

Te puede interesar:

¡De las greñas! Erik Rubín relata la primera pelea entre Thalía y Paulina Rubio

Dulce María defiende a Christian Chávez ante rumores sobre VIH

“Afortunadamente, la ignorancia prevalece más que la maldad flagrante; por lo que siempre me ha alentado que el proceso de educación y comprensión pueda aliviar algunos de los aspectos más peligrosos y difíciles del racismo que lamentablemente están incrustados en las fibras de nuestro país”, afirmó.

Will Smith abordó el tema de su posible cargo político como parte de la promoción de su nuevo proyecto de Netflix, el documental sociocultural Amend: The Fight for America.

En este, Smith presenta una mirada sobre el papel crucial que juega la Enmienda XIV a la Constitución de Estados Unidos en la incesante lucha por la igualdad de derechos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen