Luego de que la cinta ‘Wander Warkly’ fuera bien recibida en el Festival de Sundance (donde se reconocen películas indie). Algunas voces especulan que tanto el mexicano Diego luna como la actriz Sienna Miller podrían estar nominados al Óscar.

La productora Lionsgate se está encargando de hacer lo propio para que consideren, por primera vez. A Diego Luna quien lentamente se está ganando una sólida base de fans en Estados Unidos. Lo anterior debido a su participación en el filme “Rogue One” que expandió el universo cinematográfico de Star Wars.

Diego Luna podría estar nominado al Óscar por Mejor Actor.

Wander Wakly ha sido bien recibida por múltiples audiencias. Tanto que fue reconocida como la mejor pieza de la última edición del Festival de Sundance. A raíz de lo anterior, Lionsgate empezó a promover a Diego luna como posible aspirante al Óscar por Mejor Actor en 2021.

De suceder, tendría por competencia a Ariana DeBose (por The Prom), Colman Domingo (por Ma Rainey’s Black Bottom). Al Madrigal (por The Way Back), entre otros. Pero no termina ahí, ya que el filme aspira al galardón de Mejor guión original y Mejor director.

Diego ha realizado un buen trabajo en cine donde su nombre ha tomado mucho auge en Hoollywood. Para ejemplo de esto se cuenta a Y tu mamá también en 2001, que fue nominada a mejor guión por los hermanos Cuarón. Además, estuvo nominado a un premio Screen Actors Guild Award por su trabajo en Milk.

