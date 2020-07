¿Diego Di Marco salió de Hoy por Andrea Legarreta?.El entrenador fitness de las estrellas ya no aparece en la emisión matutina desde hace semanas.

En las secciones que tenía el coach se vio envuelto en varios escándalos por decirle algunos famosos si estaban gordos o si sus cuerpos fitness lo eran por haber recurrido al bisturí.

Quien ha dejado de salir en el programa Hoy es Diego Di Marco, por lo que varios de sus seguidores se han preguntado qué ha pasado con el entrenador fitness de las estrellas.

Pues el coach confesó en un canal de YouTube los motivos por los cuales ya no se le ha visto en las últimas semanas en la emisión matutina de Televisa.

Según Diego explicó que tiene contrato con Televisa y Univisión, pero a la misma hora produce un programa para El Heraldo, por lo que se le ha dificultado bastante poder acudir a los foros de la televisora:

“Yo tengo una relación contractual con Televisa. No he podido ir a HOY porque es el mismo horario y a Univisión yo iba todos los viernes a Despierta América, pero me dan la oportunidad de producir en el Heraldo, sale al aire y viene Covid dejé de ir a Miami, fue todo sincrónico”, dijo.