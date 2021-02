Todo parece indicar que la relación entre Diego Boneta y Renata Notni va viento en popa. Según fuentes cercanas a la pareja, ambos están más enamorados que nunca.

De acuerdo a una publicación del periodista de espectáculos Alex Kaffie, los famosos no pudieron pasar este 14 de febrero juntos. Sin embargo, eso no significó que no hubiera detalles entre ambos.

“Por motivos de trabajo no pudieron pasar el Día de San Valentín juntos, sin embargo eso no impidió que mediante una videollamada larguííííííííííííísima se dijeran lo mucho que se aman”, señaló Kaffie.

Recordemos que la actriz Renata Notni se encuentra en Chile, en la filmación de una película. Por su parte, Diego Boneta prepara la segunda temporada de “Luis Miguel: la serie”.

A pesar de la distancia, el controversial periodista indicó que Boneta habría enviado un costoso regalo floral a la actriz.

“El domingo Renata recibió un deslumbrante arreglo de rosas rojas de parte de Diego. Él lo encargó, desde Los Ángeles, a ‘El Jardín de las Rosas’, una de las florerías más exclusivas de Santiago (capital de Chile)”, afirmó.

A pesar de las especulaciones que han circulado en torno a la pareja desde finales del año pasado, ninguno de los dos ha confirmado la supuesta relación.

Los primeros rumores sobre la posible relación entre Boneta y Notni surgieron a finales de enero de este año, cuando Alex Kaffie lo aseguró durante el programa “Aquí Contigo”.

“El cuero de Diego Boneta cuya carrera comenzó en código infamia, además se despuntó internacionalmente cuando personificó a Luis Miguel en la serie biográfica del ‘Sol de Mexico’, él es el varón que se ha enamorado de una mujer hermosa que tiene 26 años, ha protagonizado varias novelas y su nombre es Renata Notni… llevan saliendo un mes”, reveló.

