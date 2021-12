Diego Boneta será DEMANDADO por escena de ‘Luis Miguel, La Serie’

A casi dos años de que grabó una peligrosa escena para la primera temporada de ‘Luis Miguel, la serie’, el actor Martín Bello, quien interpretó el personaje de ‘Tito’ en la historia, procederá legalmente en contra de la producción y de Diego Boneta.

Este martes, el abogado del artista recalcó que ya alista una demanda penal contra los miembros del audiovisual por la forma en que el cantante atacó a su cliente, pues señala que todas las secuelas físicas que éste sufrió en el acto siguen presentes y afectan su salud.

“Yo no me puedo volver a tumbar en el sofá porque en el momento en el que me pueda tumbar se me inflama el bulto que tengo acá en el cuello y al día siguiente estoy mal. Eso y el brazo que a veces se me duerme un poco y esa sensación de acolchonamiento en la cara”, reveló Bello en entrevista con el matutino ‘Sale el Sol’.

Lesión de Martín Bello en la serie de Luis Miguel

De acuerdo con el actor, la toma mencionada se salió de control cuando Diego Boneta, en personaje, lo golpeó de manera agresiva y las lesiones que sufrió en el encuentro le provocaron padecimientos como dolor crónico y falta de movilidad en el brazo.

Este hecho, detalla, ocurrió en la filmación que se llevó a cabo en febrero de 2020, en una secuencia de ‘Luis Miguel, la serie’ donde el protagonista descubre la verdad sobre la muerte de su madre.

Demanda a Diego Boneta y a la producción de la serie

Ignacio Trimarco, abogado de Martín Bello, subrayó esta mañana que el caso de su cliente podría abordarse desde dos puntos de vista según el carácter de las lesiones, las cuales serían dolosas o culposas, es decir, si fue hecho con la intención de dañarlo, o bien, hubo algún tipo de negligencia o culpa.

El famoso no sólo demandará a Diego Boneta, sino también a la producción, así como a todos los participantes que estuvieron presentes en el rodaje de la escena.

“Por el lado de la parte civil vamos al inicio de la demanda contra la productora, contra Netflix y las personas que sean solidariamente responsables para que se hagan cargo de las lesiones que generaron. También vamos a demandar a los productores y asistentes y a todo el que participó de esa escena, dado que en el libreto no estaba, en el libreto que Martín aceptó interpretar”, aclaró.